Учимся на карантине. Расписание занятий онлайн школы для 9 класса

Введенный в Украине карантин - не повод не учиться. С помощью "Всеукраинской онлайн школы", которая начинается 6 апреля, ученики 5-11 классов смогут получать знания с 11 предметов. Українські Новини показывают расписание для учеников 9-х классов.

Расписание

Понедельник - украинский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка.

Вторник - украинская литература, геометрия, зарядка, физика, история Украины, зарядка, биология.

Среда - английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка.

Четверг - украинская язык, геометрия, зарядка, физика, всемирная история, зарядка.

Пятница - биология, украинская литература, физика, зарядка, химия, английский язык, зарядка.



Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий. Таблица: Facebook/МОН





Ранее Українські Новини писали о расписании для 11 классов.



Кроме того,в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.