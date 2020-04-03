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03 апреля 2020, пятница, 19:00 833
Общество 2020-04-03T19:00:01+03:00
Українські Новини
Учимся на карантине. Расписание занятий онлайн школы для 9 класса

Учимся на карантине. Расписание занятий онлайн школы для 9 класса

Валерия Драгомирова
Уроки, Расписание, Всеукраинская Энергетическая Ассамблея, Онлайн школа, 9 класс
Школа, Фото: pixabay
Школа, Фото: pixabay

Введенный в Украине карантин - не повод не учиться. С помощью "Всеукраинской онлайн школы", которая начинается 6 апреля, ученики 5-11 классов смогут получать знания с 11 предметов. Українські Новини показывают расписание для учеников 9-х классов.

Расписание

Понедельник - украинский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка.

Вторник - украинская литература, геометрия, зарядка, физика, история Украины,  зарядка, биология.

Среда - английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка.

Четверг - украинская язык, геометрия, зарядка, физика, всемирная история, зарядка.

Пятница - биология, украинская литература, физика, зарядка, химия, английский язык, зарядка.


Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий. Таблица: Facebook/МОНРасписание занятий. Таблица: Facebook/МОН



Ранее Українські Новини писали о расписании для 11 классов.  

Кроме того,в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

 

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