Учимся на карантине. Расписание занятий онлайн школы для 9 класса

Введенный в Украине карантин - не повод не учиться. С помощью "Всеукраинской онлайн школы", которая начинается 6 апреля, ученики 5-11 классов смогут получать знания с 11 предметов. Українські Новини показывают расписание для учеников 9-х классов. Расписание Понедельник - украинский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка. Вторник - украинская литература, геометрия, зарядка, физика, история Украины, зарядка, биология. Среда - английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка. Четверг - украинская язык, геометрия, зарядка, физика, всемирная история, зарядка. Пятница - биология, украинская литература, физика, зарядка, химия, английский язык, зарядка.Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00. Расписание занятий. Таблица: Facebook\/МОН Ранее Українські Новини писали о расписании для 11 классов. Кроме того,в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.