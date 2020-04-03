Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для учеников 7 класса

В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Уроки будут транслировать с понедельника по пятницу и до окончания карантина, который продлили до 24 апреля. Министерство образования опубликовало расписание занятий. О том, какие уроки будут транслироваться для учеников 7 класса и когда, расскажут Українські Новини.

Так, сообщается, что для семиклассников уроки будет транслировать телеканал ZIK. Также все занятия также будут доступны для просмотра на YouTube-канале Министерства образования.

Понедельник

Английский язык История Украины Зарядка Математика География Зарядка

Вторник

Украинский язык Математика Зарядка Биология Физика Зарядка

Среда

Английский язык Математика Зарядка Химия География Зарядка

Четверг

Украинский язык Всемирная история Зарядка Физика Биология Зарядка

Пятница

Украинский язык Математика Зарядка Английский язык Химия Зарядка

Расписание уроков. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Отмечается также, что на YouTube-канале Минобразования в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, а ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как выглядит расписание для пятиклассников и десятиклассников.