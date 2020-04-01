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01 апреля 2020, среда, 18:26 872
Общество 2020-04-01T19:15:02+03:00
Українські Новини
Всеукраинская школа онлайн. Где будут проводить трансляцию уроков и по каким предметам

Всеукраинская школа онлайн. Где будут проводить трансляцию уроков и по каким предметам

Елена Новикова
Школа, Школьники, Уроки, Онлайн-уроки, Всеукраинская школа онлайн
Парты. Фото: pixabay
Парты. Фото: pixabay

Министерство образования и науки с 6 апреля будет проводить трансляции видео-уроков на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам для учеников 5-11 классов на период действия карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки", - говорится в нем.

Отмечается, что уроки будут транслироваться по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

При этом за каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

  • 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина,
  • 6 класс - ZOOM и News One,
  • 7 класс - ZIK,
  • 8 класс - Индиго и УНИАН,
  • 9 класс - Рада и UA: Культура,
  • 10 класс - UA: Первый,
  • 11 класс - М1.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5-11 классов, а также общее расписание онлайн-школы на сайте Минобразования.

При этом на YouTube-канале Минобразования в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, а ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео.

Отмечается, что съемки уроков происходят в Новопечерский школе Киева, а в видеозанятиях принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и спортсмены.

Как сообщали Українськi Новини, ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена, а в случае переноса основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года на август вступительная кампания в высшие учебные заведения завершится к середине октября.

Ранее сообщалось о том, что Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

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