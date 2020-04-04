Карантин учебе не помеха. Расписание онлайн-уроков для учеников 10 класса

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Уроки будут транслировать в 10:00 с понедельника по пятницу и до окончания карантина, который продлили до 24 апреля. Министерство образования опубликовало расписание онлайн-занятий. О том, какое расписание будет у учеников 10 класса, а также о том, где будут транслировать уроки, расскажут Українські Новини.

Так, сообщается, что занятия для десятиклассников будут транслировать на YouTube-канале Министерства образования и на телеканале UA:Первый.

Понедельник

Украинский язык Алгебра Зарядка Физика Истори Украины Зарядка

Вторник

Украинская литература Физика Зарядка История Украины Биология Зарядка География

Среда

Английский язык Геометрия Зарядка Химия География Зарядка

Четверг

Украинский язык Физика Зарядка Английский язык Всемирная история Зарядка

Пятница

Украинская литература Алгебра Зарядка Английский язык Химия Зарядка Биология

Расписание для 10 класса. Инфографика: Министрество образования и науки Украины

Отмечается также, что на YouTube-канале Минобразования учителя будут оставлять домашние задания в описании под каждым видео. Ссылки на электронные версии учебников также можно будет найти в описании под видео.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как выглядит расписание для пятиклассников и семиклассников.