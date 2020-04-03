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03 апреля 2020, пятница, 06:30 189
Общество 2020-04-03T06:30:02+03:00
Українські Новини
Всеукраинская школа онлайн. Расписание занятий для выпускников

Всеукраинская школа онлайн. Расписание занятий для выпускников

Валерия Драгомирова
Карантин, Расписание, 11 класс, Всеукраинская школа онлайн, Онлайн школа
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей Украины стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". МОН уже опубликовал расписание занятий для учеников. Українські Новини показывают расписание для учеников 11-х классов.

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.


Расписание

Понедельник - украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка.

Вторник - украинская литература, биология, зарядка, история Украины, география, зарядка.

Среда - английский язык, геометрия, зарядка, химия, биология, зарядка.

Четверг - украинская литература, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка.

Пятница - украинский язык, физика, зарядка, химия, алгебра, зарядка.

Расписание предметов для 11 класса. Таблица: Facebook/МОНРасписание предметов для 11 класса. Таблица: Facebook/МОН

На YouTube-канале МОЗ в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку. 

Кроме того, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

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