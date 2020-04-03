Всеукраинская школа онлайн. Расписание занятий для выпускников

С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей Украины стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". МОН уже опубликовал расписание занятий для учеников. Українські Новини показывают расписание для учеников 11-х классов.

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.



Расписание

Понедельник - украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка.

Вторник - украинская литература, биология, зарядка, история Украины, география, зарядка.

Среда - английский язык, геометрия, зарядка, химия, биология, зарядка.

Четверг - украинская литература, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка.

Пятница - украинский язык, физика, зарядка, химия, алгебра, зарядка.

Расписание предметов для 11 класса. Таблица: Facebook/МОН

На YouTube-канале МОЗ в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом.



Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.



Кроме того, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.