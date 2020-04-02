С понедельника стартуют онлайн-уроки для школьников 5 класса: расписание занятий

С 6 апреля в Украине будут проводить трансляции видео-уроков на Youtube-канале Министерства образования и науки для учеников с 5 по 11 класс на период действия карантина. Подробное расписание занятий появилось на странице Минобразования в Facebook.

Отмечается, что уроки будут транслировать с 11 предметов. Для пятого класса в их числе будут:

математика;

украинский язык;

английский язык;

история;

зарядка.

Транслировать уроки с 10:00 будут украинские телеканалы 112 Украина и Плюс-Плюс. Все занятия также будут доступны для просмотра на YouTube-канале министерства.

Расписание онлайн-занятий для 5 класса

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Министерство образования и науки будет проводить трансляции видео-уроков для учеников 5-11 классов на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам на период действия карантина.

Также Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.