подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 14:35 753
Общество 2020-04-02T14:36:48+03:00
Українські Новини
С понедельника стартуют онлайн-уроки для школьников 5 класса: расписание занятий

С понедельника стартуют онлайн-уроки для школьников 5 класса: расписание занятий

Таня Войтюк
Школа, карантин в Украине, Онлайн-уроки, Всеукраинская школа онлайн
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

С 6 апреля в Украине будут проводить трансляции видео-уроков на Youtube-канале Министерства образования и науки для учеников с 5 по 11 класс на период действия карантина. Подробное расписание занятий появилось на странице Минобразования в Facebook.

Отмечается, что уроки будут транслировать с 11 предметов. Для пятого класса в их числе будут:

  • математика;
  • украинский язык;
  • английский язык;
  • история;
  • зарядка.

Транслировать уроки с 10:00 будут украинские телеканалы 112 Украина и Плюс-Плюс. Все занятия также будут доступны для просмотра на YouTube-канале министерства.

Расписание онлайн-занятий для 5 классаРасписание онлайн-занятий для 5 класса

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Министерство образования и науки будет проводить трансляции видео-уроков для учеников 5-11 классов на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам на период действия карантина.

Также Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

Больше новостей о: Школа карантин в Украине Онлайн-уроки Всеукраинская школа онлайн

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный
Уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, - опрос
Новости
СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в передаче секретных документов 15:35
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Каждый второй украинец считает, что власти плохо борются с коронавирусом 15:29
В Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом 15:07
Дело о злоупотреблениях Порошенко перед отставкой Рябошапка передал в НАБУ. Экс-генпрокурор отрицает 15:05
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
больше новостей
В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok