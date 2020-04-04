Кабмин разъяснил новые ограничения на время карантина

Кабмин ввел новые ограничения на время карантина из-за растущего количества зараженных коронавирусом, который 4 апреля зафиксировали у 1092 человек. Новые ограничения вызвали в украинцев множество вопросов. Кабинет Министров дал разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.

Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должна она быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

Можно ходить по улице без маски?

В Постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

Поэтому Кабмин рекомендует находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".

Зачем вводится обязательный масочный режим?

Учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Человек может не знать, что является переносчиком вируса, однако он может подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается.

Какая ответственность за нарушение правил карантина? Могут меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

Могут. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если человек нарушит санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, то может быть и уголовная ответственность.

Закрывают ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Кабмин призывает всех украинцев оставаться дома на период карантина.

Кто будет контролировать соблюдение мер карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Можно ходить по улице втроем?

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

В любом случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу?

Люди старше 60 лет пока должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, потому - требуют самоизоляции.

Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

А если они не имеют близких людей младшего возраста, которые могут о них заботиться?

Людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащую социальное сопровождение.

Можно ли будет гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Разрешено выходить на улицу с детьми? Можно ли детям младше 14 лет выходить самым на улицу?

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но, как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

Можно ли ходить в парк или сквер?

Нет, теперь - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Как теперь выгуливать домашних животных?

По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако выгуливать домашних животных в парках и скверах разрешается только одому человеку.

Когда дети снова пойдут в школу?

Мероприятия карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.

Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?

Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах.

Также юрист разъяснил, какие места считаются общественными.