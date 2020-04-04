Расписание уроков для 8 классов: где и когда смотреть

С понедельника, 6 апреля, в Украине стартует проект "Всеукраинская онлайн школа". Так, для каждого класса уроки будут транслировать определенные для каждого класса телеканалы.

Ученики 8 классов смогут заниматься уроками, включив телеканалы Индиго и УНИАН, а также на YouTube-канале МОН, где в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом.

Расписание уроков для 8 классов в онлайн-школе:

Понедельник:

Английский язык История Украины Зарядка Алгебра География Зарядка

Вторник

Украинский язык Геометрия Зарядка Биология Физика Зарядка История Украины

Среда

Английский сова Алгебра Зарядка Химия География Руханака

Четверг

Украинский язык Геометрия Зарядка Всемирная история Физика зарядка

Пятница

Химия Английский язык Зарядка Биология

Рассписание уроков для 8 классов. Инфографика: Минобразования

Как сообщали Українські Новини, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

Кроме того, первая леди Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.