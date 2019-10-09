ДБР викликало Порошенка на допит у середу

Держбюро розслідувань викликало в середу на допит колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nПро це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні його викликали на допит", - сказав Труба.\r\nДопит запланований на 14:00.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР не готує підозру Порошенку.\r\nДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Порошенком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшори Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.\r\nТим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.\r\nПісля того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.