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09 жовтня 2019, середа, 14:25 26
Політика 2019-10-09T21:45:06+03:00
Українські Новини
ДБР викликало Порошенка на допит у середу

ДБР викликало Порошенка на допит у середу

Держбюро розслідувань викликало в середу на допит колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Сьогодні його викликали на допит", - сказав Труба.

Допит запланований на 14:00.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР не готує підозру Порошенку.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Порошенком.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшори Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Після того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

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