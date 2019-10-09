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09 жовтня 2019, середа, 13:56 14
Силові структури 2019-10-09T14:13:52+03:00
Українські Новини
ДБР не готує підозру Порошенку

ДБР не готує підозру Порошенку

Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Держбюро розслідувань, яке відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування, не готує підозра колишньому Президенту Петру Порошенку. Про це, відповідаючи на запитання Українських Новин, повідомив директор ДБР Роман Труба.

"На даний момент проекту підозри колишньому Президенту в ГБР немає", - сказав він. За його словами, Порошенко фігурує в низці справ ДБР, однак поки про підозру йому не йде мова.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Порошенком.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшорах Порошенко. Також у дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенко до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенко.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Після того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

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