ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина" поділили округи в Донецькій області

21 липня пройшли вибори у Верховну Раду. Всього було зареєстровано 3220 кандидатів у депутати в 199 одномандатних виборчих округах. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Донецькій області.

Від партії "Опозиційний блок" в Донецькій області перемогли Муса Магомедов, Руслан Требушкін, Вадим Новінський і Сергій Магера.



Від "Опозиційної платформи" проходять у Раду Федір Христенко, Юрій Солод, Валерій Гнатенко, Володимир Мороз.



Євген Яковенко виграв на 52 окрузі в Донецькій області від партії "Батьківщина".



Також перемогли самовисуванці Максим Єфімов, Олександр Ковальов і Дмитро Лубінець.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами.



Як повідомляли Українські Новини, журналістка "1+1" Василевська виграла вибори в 96 окрузі Київської області.



Тим часом лікар перемогла на виборах в Херсонській області.