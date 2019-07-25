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25 липня 2019, четвер, 14:00 25 Список
Вибори 2019-07-25T14:00:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина" поділили округи в Донецькій області

ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина" поділили округи в Донецькій області

21 липня пройшли вибори у Верховну Раду. Всього було зареєстровано 3220 кандидатів у депутати в 199 одномандатних виборчих округах. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Донецькій області.

Від партії "Опозиційний блок" в Донецькій області перемогли Муса Магомедов, Руслан Требушкін, Вадим Новінський і Сергій Магера.

Від "Опозиційної платформи" проходять у Раду Федір Христенко, Юрій Солод, Валерій Гнатенко, Володимир Мороз.

Євген Яковенко виграв на 52 окрузі в Донецькій області від партії "Батьківщина".

Також перемогли самовисуванці Максим Єфімов, Олександр Ковальов і Дмитро Лубінець.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Донецька область
45 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 49,37   МАГОМЕДОВ МУСА СЕРГОЄВИЧ 64,61  
46 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 45,85   ХРИСТЕНКО ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ 38,01  
47 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 50,76   СОЛОД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 46,78  
48 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 41,36   ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ 54,89  
49 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 50,87   ГНАТЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 37,50  
50 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 38,99   ТРЕБУШКІН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 30,29  
51 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 45,07   КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 33,03  
52 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 58,46   ЯКОВЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ 29,06  
57 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 34,32   НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 42,65  
58 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 34,22   МАГЕРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 30,50  
59 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 45,09   МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 31,16  
60 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 46,90   ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 35,91

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка "1+1" Василевська виграла вибори в 96 окрузі Київської області.

Тим часом лікар перемогла на виборах в Херсонській області.

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