ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина" поділили округи в Донецькій області

21 липня пройшли вибори у Верховну Раду. Всього було зареєстровано 3220 кандидатів у депутати в 199 одномандатних виборчих округах. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Донецькій області.Від партії "Опозиційний блок" в Донецькій області перемогли Муса Магомедов, Руслан Требушкін, Вадим Новінський і Сергій Магера.Від "Опозиційної платформи" проходять у Раду Федір Христенко, Юрій Солод, Валерій Гнатенко, Володимир Мороз.Євген Яковенко виграв на 52 окрузі в Донецькій області від партії "Батьківщина". Також перемогли самовисуванці Максим Єфімов, Олександр Ковальов і Дмитро Лубінець.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДонецька область\r\n\r\n\r\n45\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n49,37\r\n \r\nМАГОМЕДОВ МУСА СЕРГОЄВИЧ\r\n64,61\r\n \r\n\r\n\r\n46\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n45,85\r\n \r\nХРИСТЕНКО ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n38,01\r\n \r\n\r\n\r\n47\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n50,76\r\n \r\nСОЛОД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n46,78\r\n \r\n\r\n\r\n48\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n41,36\r\n \r\nЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ\r\n54,89\r\n \r\n\r\n\r\n49\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n50,87\r\n \r\nГНАТЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ\r\n37,50\r\n \r\n\r\n\r\n50\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n38,99\r\n \r\nТРЕБУШКІН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n30,29\r\n \r\n\r\n\r\n51\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n45,07\r\n \r\nКОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ\r\n33,03\r\n \r\n\r\n\r\n52\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n58,46\r\n \r\nЯКОВЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ\r\n29,06\r\n \r\n\r\n\r\n57\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n34,32\r\n \r\nНОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ\r\n42,65\r\n \r\n\r\n\r\n58\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n34,22\r\n \r\nМАГЕРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n30,50\r\n \r\n\r\n\r\n59\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n45,09\r\n \r\nМОРОЗ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ\r\n31,16\r\n \r\n\r\n\r\n60\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n46,90\r\n \r\nЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n35,91\r\n\r\n\r\n\r\nВсього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Як повідомляли Українські Новини, журналістка "1+1" Василевська виграла вибори в 96 окрузі Київської області. Тим часом лікар перемогла на виборах в Херсонській області.