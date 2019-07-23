Врач Вагнер прошла в Раду от "Слуги народа" в 183 округе Херсона

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", главный врач Областной больницы восстановительного лечения Виктория Вагнер выиграла выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №183 (Корабельный район) в Херсоне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Вагнер набрала 39,36 % или 25 953 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов от участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя", президент Ассоциации "Мосты Украины" Михаил Опанащенко набрал 14,56% или 9 603 голос.

Третье место занял кандидат от партии "Европейская солидарность", ректор Херсонского аграрного университета Юрий Кирилов – он набрал 9,20% или 6 066 голосов.

38-летняя Вагнер родилась в селе Георгиевка Семипалатинской области (Казахстан).

Всего по округу №183 баллотировалось 16 кандидатов в депутаты Рады.

Как сообщали Українськi Новини, ведущий "Евровидения-2017" Скичко выиграл выборы в Раду в 197 округе Черкасской области. Также экс-депутат Днипровского горсовета из "Слуги народа" прошел в Раду по 29 округу Днепропетровской области.

Тем временем ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней.