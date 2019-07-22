Сивохо и Колесников проиграли округ мэру Дружковки

В 49 округе Донецкой области, согласно результатам параллельного подсчета, полученного с большинства участков, побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", действующий мэр Дружковки Валерий Гнатенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Мы получили предварительные результаты параллельного подсчета голосов, согласно которому наша команда опережает Бориса Колесникова на 3200 голосов избирателей. Однако такой результат выборов в 49 округе находится под угрозой в связи с попытками его сфальсифицировать. Так, в Покровском районе участковые комиссии системно отказываются выезжать в ОВК, несмотря на то, что протоколы с результатами голосования уже составлены – аргументируя это тем, что у комиссий нет машин или бензина, чтобы доставить протоколы в окружком", – заявил Гнатенко.

Основными кандидатами на округе были: Сергей Сивохо ("Слуга народа"), Валерий Гнатенко (Оппозиционная платформа – За жизнь) и Борис Колесников ("Оппозиционный блок").

Колесников признал свое поражение, о чем написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему мэру города Дружковка Валерию Гнатенко", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету ЦИКом 41,70% электронных протоколов.