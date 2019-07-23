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23 июля 2019, вторник, 12:34 528
Выборы 2019-07-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кандидат от "Слуги народа" проиграл кандидату "Оппозиционной платформы" в Донецкой области

Кандидат от "Слуги народа" проиграл кандидату "Оппозиционной платформы" в Донецкой области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя", физлицо-предприниматель, член партии "Оппозиционная платформа" Федор Христенко выиграл выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №46 в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Христенко набрал 38,01%, или 24 958 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Слуги народа", операционный директор ООО "Комекс Груп" (Киев) Родион Вощанов набрал 25,6% или 16 810 голосов.

Третье место занял безработный кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Рева, набрав 23,25% или 15 270 голосов.

35-летний Христенко родился в селе Старогнатовка Донецкой области, проживает в селе Романкив Киевской области.

Всего по округу №46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района) баллотировалось 6 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Ранее Юрий Солод от "Опозиционной платформы" выиграл выборы у "Слуги народа" в Славянске


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