подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 19:22 31
Выборы 2019-07-23T19:24:36+03:00
Українські Новини
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа"

Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа"

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Ольга Василевская/Facebook
Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Ольга Василевская/Facebook

Выдвиженец партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая угрожала Ляшко опубликовать его переписку, выиграла выборы у председателя депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко в одномандатном избирательном округе №96 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Василевская-Смаглюк набрала 41,79%, или 36,156 голосов избирателей по результатам подсчета 98% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, Москаленко, набрал 17,99% или 15 564 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Батьківщина", бывший депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Роман Буковский - он набрал 8,91% или 7 710 голосов.

34-летняя Василевская-Смаглюк родилась в Староконстантинове Хмельницкой области и работает специальной корреспонденткой на телеканале "1+1".

Округ №96 охватывает Бучу, Славутич, Бородянский, Вышгородский, Иванковский и Полесский районы Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187.

Тем временем ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней.

Больше новостей о: Воля народа Ярослав Москаленко Журналистка выборы в Верховную Раду Телеканал 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140 19:23
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа" 19:22
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187 19:05
Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова 18:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok