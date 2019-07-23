Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа"

Выдвиженец партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая угрожала Ляшко опубликовать его переписку, выиграла выборы у председателя депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко в одномандатном избирательном округе №96 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Василевская-Смаглюк набрала 41,79%, или 36,156 голосов избирателей по результатам подсчета 98% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, Москаленко, набрал 17,99% или 15 564 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Батьківщина", бывший депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Роман Буковский - он набрал 8,91% или 7 710 голосов.

34-летняя Василевская-Смаглюк родилась в Староконстантинове Хмельницкой области и работает специальной корреспонденткой на телеканале "1+1".

Округ №96 охватывает Бучу, Славутич, Бородянский, Вышгородский, Иванковский и Полесский районы Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187.

Тем временем ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней.