Платформа Бойко заявляет о массовом вбросе на 52 округе бюллетеней за кандидата Тимошенко во время подсчета голосов

Платформа Бойко заявляет о массовом вбросе на 52 округе бюллетеней за кандидата Тимошенко во время подсчета го

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что, согласно данным параллельного подсчета голосов, целый ряд участков 52 избирательного округа демонстрируют аномально высокий для Донецкой области и других участков округа уровень поддержки выдвиженца от "Батькивщины" Евгения Яковенко и самой партии.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте, передают Українські Новини.

Так, журналисты опубликовали видео, на котором, при вскрытии урны, после зафиксированного наблюдателями вброса, четко видны пачки бюллетеней с отметкой за Евгения Яковенко и партию "Батькивицина".

Наблюдатели отмечают, что такие вбросы происходили в большинстве избирательных участков в поселках Новгородское, Железное, Нелеповка, Курдюмовка, шахта Северная, шахта Южная и городе Торецк, но члены комиссий, купленные Евгением Ярошенко, отказывались проводить вскрытие урн для голосования.

О массовом вбросе свидетельствуют и результаты параллельного подсчета - на отдельных участках 52 округа выдвиженец от "Батькивщины" Евгений Яковенко набрал аномальные 50 - 60% поддержки, а партия - до 12%. По данным ЦИК на данный момент, партия "Батькивщина" набирает 3,68% голосов избирателей, в то время, как в других округах поддержка партии не превышает 1,3-1,5%.

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Как сообщали Українські Новини, Лукашев от платформы Бойко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 113 округе. Также Шуфрич обвинил Колесникова в блокировании работы окружкома, где тот проиграл выборы.

Тем временем Солод от "Оппозиционной платформы" выиграл выборы в Славянске.