Ефимов от БПП выиграл с большим отрывом в Краматорске

Кандидат в депутаты Верховной Рады, самовыдвиженец, депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов выиграл выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №48 (Краматорск) в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Ефимов набрал 54,88%, или 35 647 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Денис Ошурко набрал 19,09% или 12 404 голосов.

Третье место занял выдвиженец от партии "Слуга народа" Евгений Васили – он набрал 15,61% или 10 142 голоса.

44-летний Ефимов родился в Петропавловске (Казахстан), беспартийный, проживает в поселке Беленькое в Краматорске.

Он, как самовыдвиженец, выиграл выборы в Раду по этому округу в октябре 2014 года.

Всего по округу баллотировались 19 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Тем временем заведующий клиники "Борис" выиграл на округе в Киеве от "Слуги народа".



Также предприниматель Гурин от "Слуги народа" победил на округе в Киеве с большим отрывом.