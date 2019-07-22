Солод от "Оппозиционной платформы" выиграл выборы в Славянске

Выдвиженец партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной Рады Юрий Солод выиграл выборы депутата Верховной Рады по одномандатному округу №47 (Славянск и Славянский район Донецкой области).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Солод набрал 47,56%, или 20 164 голосов избирателей по результатам подсчета 74,33% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Василий Патлачук, доцент каферы права Госуниверситета фискальной службы ("Слуга Народа") набрал 16,84% или 7 140 голосов.

Третье место занял внефракционный депутат Рады Олег Недава - он набрал 16,34% или 6 928 голосов.

Четвертое место занял мэр Славянска, выдвиженец "Оппозиционного Блока" Вадим Лях, набрав 9,58% или 4 065 голосов.

47-летний Солод родился селе Красный Кут Антрацитовского района Лугаенской области, занимался металлоломным и угольным бизнесом.

Муж депутата Рады Натальи Королевской, которая проходит в Раду как №4 в партийном списке "Оппозиционной платформе".

Как сообщали Українські Новини, ЦИК посчитал 60% голосов: 42,49% (3,5 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,98% (1 млн) - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,56% (709 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,01% (663 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,34% (525 тыс.) - за "Голос".