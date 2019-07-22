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22 июля 2019, понедельник, 20:07 62
Выборы 2019-07-22T20:08:04+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко заявляет о попытке фальсифицировать результаты выборов в 59 округе (г. Марьинка)

Платформа Бойко заявляет о попытке фальсифицировать результаты выборов в 59 округе (г. Марьинка)

На 59 избирательном округе (г. Марьинка) готовится срыв установления результатов голосования. Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционной платформы - За жизнь.

Под различными предлогами ОИК намеренно затягивает установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с трех УИК, и их количество растет. При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс установления волеизъявления.

На лицо явная попытка фальсифицировать результаты выборов на 59 округе, где с перевесом около 5500 голосов победил представитель Оппозиционной платформы - За жизнь Владимир Мороз.

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