Пенсионер Ковалев победил в округе, хотя за него проголосовали лишь 220 избирателей

52-летний пенсионер, самовыдвиженец, Александр Ковалев выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Для того, чтобы победить, Ковалеву понадобилось лишь 220 голосов избирателей, или 33,03% по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.



Ближайший его соперник, самовыдвиженец Владимир Веселкин набрал 18,61% или 124 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец Махач Батирсултанов - он набрал 16,96% или 113 голосов.



Всего по округу №51 баллотировалось 26 кандидатов.



Как сообщали Українські Новини, Лунченко от "Народного фронта" выиграл выборы в Закарпатской области, обойдя кандидата "Слуги народа" более чем на 10%.



Также стоматолог-выдвиженец от партии "Слуга народа" победил в Киеве у депутата Борислава Березы.



Тем временем заведующий клиникой "Борис" выиграл у кандидата от "Европейской солидарности", опередив его на 15% голосов.



