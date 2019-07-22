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22 июля 2019, понедельник, 14:59 47
Выборы 2019-07-22T14:59:01+03:00
Українські Новини
Пенсионер Ковалев победил в округе, хотя за него проголосовали лишь 220 избирателей

Пенсионер Ковалев победил в округе, хотя за него проголосовали лишь 220 избирателей

52-летний пенсионер, самовыдвиженец, Александр Ковалев выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Для того, чтобы победить, Ковалеву понадобилось лишь 220 голосов избирателей, или 33,03% по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Владимир Веселкин набрал 18,61% или 124 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец Махач Батирсултанов - он набрал 16,96% или 113 голосов.

Всего по округу №51 баллотировалось 26 кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, Лунченко от "Народного фронта" выиграл выборы в Закарпатской области, обойдя кандидата "Слуги народа" более чем на 10%.

Также стоматолог-выдвиженец от партии "Слуга народа" победил в Киеве у депутата Борислава Березы.

Тем временем заведующий клиникой "Борис" выиграл у кандидата от "Европейской солидарности", опередив его на 15% голосов.

Больше новостей о: Внеочередные выборы Выборы Внеочередные выборы ВР Александр Ковалев

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