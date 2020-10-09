Брат Тягнибока и уволенная из-за Гитлера учительница: кого "Свобода" ведет в депутаты Львова

Кандидат в мэры Львова от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский также возглавил список партии на выборах во Львовский городской совет.

Об этом свидетельствует постановление Львовской городской территориальной избирательной комиссии об утверждении списка партии, копией которого располагают Українськi Новини.

Всего в списке "Свободы" 64 кандидата, а возглавляет его Руслан Кошулинский – депутат Львовского областного совета от одноименной фракции, глава секретариата партии, бывший вице-спикер парламента (2012-2014), который в 2015 году вышел во второй тур выборов мэра Львова с Андреем Садовым.

В случае если Кошулинский не победит на выборах мэра, но "Свобода" преодолеет избирательный барьер в горсовет, то он гарантированно станет депутатом.

Остальные кандидаты распределены в количестве от 6 до 12 между шестью округами Львова.

Три кандидата, возглавляющих списки партии в своих округах, включены в первую пятерку единого избирательного списка: Маркиан Лопачак (нынешний глава фракции "Свобода" во Львовском горсовете, бывший депутат Верховной Рады и экс-помощник партийного лидера Олега Тягнибока), Любомир Мельничук (председатель Львовской городской организации "Свободы", глава ее фракции в горсовете предыдущего созыва) и Любомира Вовчок (экс-депутат от "Свободы" во Львовском облсовете).

Оставшиеся округа возглавляют Андриан Гутнык (нынешний депутат горсовета от "Свободы", экс-глава набсовета Львовского аквапарка "Пляж"), Владимир Грынышин (депутат горсовета от "Свободы") и Яромир Самагальский (экс-депутат горсовета от "Свободы"), включенные в единый список под №6, 13 и 18 соответственно.

В первую десятку общего списка и тройку на округе вошли Ирина Шалаковская (экс-депутат горсовета от "Свободы", директор украинско-польского предприятия по техобсдуживанию двигателей "Бонкорса"), Андрей Тягнибок (брат лидера партии, экс-депутат Рады, директор компании "Лада-органика" по производству фасоли) и Марьяна Батюк (депутат горсовета от "Свободы", экс-учитель истории и заместитель директора по воспитательной работе одной из школ Львова, уволенная за комплиментарный пост в соцсетях об Адольфе Гитлере в день его рождения).

Как сообщали Українськi Новини, Кошулинский - один из 17 кандидатов в мэры Львова на выборах 25 октября, а в горсовет Львова баллотируются 19 партий.

Например, "Слуга народа" ведет во Львовский горсовет "миссис Украину Вселенную" и сына налоговика, а "Евросолидарность" отправляет в горсовет Львова брата политтехнолога Порошенко и адвоката табачной фабрики.

От "Голоса" в депутаты во Львове баллотируются главный юрист топовых ресторанов и застройщик крупнейшего бизнес-холдинга, а от "Самопомочи" в депутаты Львова идут мэр Садовый и владелец крупного рынка.

Напомним, что залог для кандидатов в мэры и депутаты во Львове составлял более 100 тыс. гривен, а сами выборы-2020 пройдут по новой системе в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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