подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Брат Тягнибока и уволенная из-за Гитлера учительница: кого "Свобода" ведет в депутаты Львова
09 октября 2020, пятница, 13:09 154
Выборы 2020-10-09T13:09:01+03:00
Українські Новини
Брат Тягнибока и уволенная из-за Гитлера учительница: кого "Свобода" ведет в депутаты Львова

Брат Тягнибока и уволенная из-за Гитлера учительница: кого "Свобода" ведет в депутаты Львова

Виолетта Чайковская
Выборы, Львов, Депутаты, ВО Свобода, Свобода, Кандидаты, Львовский горсовет, местные советы, Местные выборы, Всеукраинское объединение
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

Кандидат в мэры Львова от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский также возглавил список партии на выборах во Львовский городской совет.

Об этом свидетельствует постановление Львовской городской территориальной избирательной комиссии об утверждении списка партии, копией которого располагают Українськi Новини.

Всего в списке "Свободы" 64 кандидата, а возглавляет его Руслан Кошулинский – депутат Львовского областного совета от одноименной фракции, глава секретариата партии, бывший вице-спикер парламента (2012-2014), который в 2015 году вышел во второй тур выборов мэра Львова с Андреем Садовым.

В случае если Кошулинский не победит на выборах мэра, но "Свобода" преодолеет избирательный барьер в горсовет, то он гарантированно станет депутатом.

Остальные кандидаты распределены в количестве от 6 до 12 между шестью округами Львова.

Три кандидата, возглавляющих списки партии в своих округах, включены в первую пятерку единого избирательного списка: Маркиан Лопачак (нынешний глава фракции "Свобода" во Львовском горсовете, бывший депутат Верховной Рады и экс-помощник партийного лидера Олега Тягнибока), Любомир Мельничук (председатель Львовской городской организации "Свободы", глава ее фракции в горсовете предыдущего созыва) и Любомира Вовчок (экс-депутат от "Свободы" во Львовском облсовете).

Оставшиеся округа возглавляют Андриан Гутнык (нынешний депутат горсовета от "Свободы", экс-глава набсовета Львовского аквапарка "Пляж"), Владимир Грынышин (депутат горсовета от "Свободы") и Яромир Самагальский (экс-депутат горсовета от "Свободы"), включенные в единый список под №6, 13 и 18 соответственно.

В первую десятку общего списка и тройку на округе вошли Ирина Шалаковская (экс-депутат горсовета от "Свободы", директор украинско-польского предприятия по техобсдуживанию двигателей "Бонкорса"), Андрей Тягнибок (брат лидера партии, экс-депутат Рады, директор компании "Лада-органика" по производству фасоли) и Марьяна Батюк (депутат горсовета от "Свободы", экс-учитель истории и заместитель директора по воспитательной работе одной из школ Львова, уволенная за комплиментарный пост в соцсетях об Адольфе Гитлере в день его рождения).

Как сообщали Українськi Новини, Кошулинский - один из 17 кандидатов в мэры Львова на выборах 25 октября, а в горсовет Львова баллотируются 19 партий.

Например, "Слуга народа" ведет во Львовский горсовет "миссис Украину Вселенную" и сына налоговика, а "Евросолидарность" отправляет в горсовет Львова брата политтехнолога Порошенко и адвоката табачной фабрики.

От "Голоса" в депутаты во Львове баллотируются главный юрист топовых ресторанов и застройщик крупнейшего бизнес-холдинга, а от "Самопомочи" в депутаты Львова идут мэр Садовый и владелец крупного рынка.

Напомним, что залог для кандидатов в мэры и депутаты во Львове составлял более 100 тыс. гривен, а сами выборы-2020 пройдут по новой системе в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

Больше новостей о: Выборы Львов Депутаты ВО Свобода Свобода Кандидаты Львовский горсовет местные советы Местные выборы Всеукраинское объединение "Свобода" Львовский городской совет Местные выборы-2020 Местные депутаты

Счетчики должны быть бесплатно установлены для все...
Нобелевскую премию по литературе получила американ...
Главный юрист топ-ресторанов и застройщик крупнейш...
"Свобода" ведет на выборы владельца российского па...
Школы на дистанционке и закрытые рестораны на выходных. В Украине могут ввести "карантин выходного дня"
Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась
Новости
Брат Тягнибока и уволенная из-за Гитлера учительница: кого "Свобода" ведет в депутаты Львова 13:09
Банки не будут работать в выходной 14 октября, - НБУ 13:07
Директор Biotec Group допускает причастность братьев Евсеенко к поджогу его завода в Кодре Киевской области 12:43
В борьбе с эпидемией нужен ручной "военный" режим, - Игорь Палица 12:43
Без скрытых процентов: "ШвидкоГроші" поддерживает закон о прозрачных микрокредитах 12:39
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет 05:15
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok