Брат политтехнолога Порошенко и адвокат табачной фабрики: кого "Евросолидарность" ведет во Львовский горсовет

В то время как в мэры Львова от партии Порошенко баллотируется Олег Синютка, председатель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамык возглавил список "Европейской солидарности" на местные выборы депутатов горсовета 25 октября.

Об этом свидетельствует постановление Львовской городской территориальной избирательной комиссии об утверждении списка партии, копией которого располагают Українськi Новини.

Всего "Евросолидарность" ведет на выборы во Львовский горсовет 64 кандидата.

Избирательный список возглавляет Петр Адамык - нынешний председатель фракции БПП в горсовете, ресторатор (заместитель директора фирмы ресторанных услуг "Британский дом"), президент "Федерации регби Львовщины".

В случае преодоления партией избирательного барьера он гарантированно пройдет в горсовет.

Остальные кандидаты "Евросолидарности" в количестве от 6 до 12 баллотируются в одном из шести округов Львова.

После Адамыка в единый партийный список включены Ульяна Пак (его заместитель во фракции БПП в горсовете, помощница депутата Верховной Рады от "Евросолидарности" Николая Княжицкого, экс-начальник сектора юридической поддержки государственного предприятия "Арена Львов") и Сергей Ивах (депутат Львовского горсовета от БПП).

Они также являются первыми номерами в одном из округов.

В свою очередь в первую пятерку списка включены Остап Доскич (депутат Львовского горсовета от БПП) и Елена Пасевич (внефракционная депутат горсовета, прошедшая в него от "Объединения "Самопомощь"), которые однако не являются первыми в округах.

В округах, где они выдвинуты, первые - Алексей Ризнык (адвокат, в том числе депутата Львовского горсовета от БПП Григория Козловского и принадлежащих ему Львовской табачной фабрики и "Гранд-Отеля") и Юрий Моравецкий (депутат горсовета от БПП, директор предприятия "Світлиця"), которые в единый список включены под №26 и №11 соответственно.

Более того, в одном из округов перед Пасевич в списке не только Моравецкий, но и Юрий Грынив (директор частного предприятия "Планета спорт", брат руководителя избирательной кампании Петра Порошенко на выборах Президента-2019 Игоря Грынива), который в едином списке зарегистрирован под №14.

Следующими в общем списке и первыми в оставшихся округах являются Владимир Гой и Лейла Мелесова-Вальчак (оба – активисты общественных организаций).

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы публиковали полный и финальный список кандидатов в мэры Львова на местные выборы 25 октября. Также мы обнародовали окончательный список партий, которые идут на выборы во Львовский горсовет.

За выдвижение в мэры Львова и депутаты горсовета кандидаты и партии должны были заплатить больше 100 тыс. гривен.

Местные выборы пройдут в октябре 2020 по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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