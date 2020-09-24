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24 сентября 2020, четверг, 19:45 648
Выборы 2020-09-24T20:09:17+03:00
Українські Новини
Садовый, Синютка и Кошулинский начали официальную борьбу за кресло мэра Львова

Садовый, Синютка и Кошулинский начали официальную борьбу за кресло мэра Львова

Виолетта Чайковская
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Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

Львовская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры Львова действующего городского главу Андрея Садового, бывшего председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютку и экс-заместителя председателя Верховной Рады Руслана Кошулинского.

Об этом говорится в постановлениях комиссии, предоставленных Українським Новинам ее секретарем Мартой Стеблецкой.

Садовый зарегистрирован от партии "Объединение "Самопоміч".

Он занимает должность мэра Львова с 2006 года, а на последних выборах в 2015 набрал в первом туре 49,2% голосов и победил во втором у кандидата от "Всеукраиснкого объединения "Свобода" Руслана Кошулинского с результатом 61,1%

Кошулинский также вновь зарегистрирован кандидатом в мэры от "Свободы".

На данный момент он является главой секретариата партии, в 2012-2014 был вице-спикером парламента, а в 2015 году вышел во второй тур выборов мэра Львова и проиграл Садовому, набрав 36,8% голосов.

Синютка зарегистрирован от "Европейской солидарности".

Сейчас он является депутатом парламента от "Евросолидарности", в 2014-2019 был председателем Львовской ОГА, в 2002-2007 - заместителем мэра Львова (Любомира Буняка и Зиновия Сирыка), а в 2007-2014 – первым заместителем Садового.

Кроме них кандидатом в мэры Львова зарегистрирован Игорь Васюнык – самовыдвиженец, председатель наблюдательного совета "Укркорпинвест", экс-депутат Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", избранный в 2012 по округу во Львове, и от "Народного фронта", избранный в 2014 по списку партии.

Он баллотировался на эту должность в 2015, но получил только седьмой результат – 3,3% голосов.

Также кандидатами зарегистрированы два депутата Львовского городского совета от "Укропа": председатель фракции, помощник депутата Рады Тараса Батенко Игорь Телишевский (выдвинут партией "За майбутнє") и член фракции, помощник генерального директора Львовской национально галереи искусств им. Возницкого Игорь Зинкевич (выдвинут партией "Варта").

Кроме того, кандидатом в мэры зарегистрирована депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович от Украинской галицкой партии (ею и выдвинута) и заведующий кафедры хирургической стоматологии Львовского мединститута Юрий Бунь (самовыдвиженец).

Также самовыдвиженцем зарегистрирован руководитель религиозного внеконфесионного издательства "Добрая книга" Назарий Брезицкий, а кандидатом от партии "Духовная Украина" - главврач благотворительного фонда Госпиталь митрополита Андрея Шептицкого Львовской архиепархии УГКЦ Наталия Ван Доеверен.

Помимо кандидатов в мэры города теризбирком также зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Львовского горсовета от четырех партий.

От "Самопомочі" зарегистрировано 50 кандидатов во главе с Садовым, а вторым номером в списке является его советница Виктория Довжик.

От "Евросолидарности" - 64 кандидата, а возглавляет партийный список Петр Адамык - нынешний председатель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в горсовете, заместитель директора ООО "Британский дом", президент "Федерации регби Львовщины".

От "Голоса" зарегистрировано 56 кандидатов, а во главе списка партии Андрей Курочка - заместитель руководителя отдела развития религиозной организации Украинский католический университет УГКЦ.

От партии "Варта" зарегистрирвоано 64 кандидата, возглавляет список председатель фракции "Народный контроль" в горсовете Валерий Веремчук.

Срок выдвижения кандидатов и подачи документов в ТИК длился с 15 сентября и завершается сегодня в полночь.

Сведения о поступивших на рассмотрение комиссии документах она публично не разглашает.

На принятие решения о регистрации или отказе в регистрации у нее есть 5 дней после получения документов.

Соответственно, регистрация должна завершиться не позднее 29 сентября.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЦИК определил сумму залога для кандидатов в мэры Львова и других городов.

Местные выборы пройдут 25 октября по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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