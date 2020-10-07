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07 октября 2020, среда, 13:19 479
Политика 2020-10-07T13:19:01+03:00
Українські Новини
Главный юрист топ-ресторанов и застройщик крупнейшего бизнес-холдинга: кто идет в депутаты Львова от "Голоса"

Главный юрист топ-ресторанов и застройщик крупнейшего бизнес-холдинга: кто идет в депутаты Львова от "Голоса"

Виолетта Чайковская
Выборы, Львов, Депутаты, Голос, Львовский горсовет, местные советы, Местные выборы, Львовский городской совет, партия
Львов. Фото: Leopolis.News
Львов. Фото: Leopolis.News

Заместитель руководителя отдела развития религиозной организации Украинский католический университет Украинской греко-католической церкви Андрей Курочка возглавил список партии "Голос" на выборах во Львовский городской совет.

Об этом свидетельствует постановление Львовской городской территориальной избирательной комиссии об утверждении списка партии, копией которого располагают Українськi Новини.

Всего "Голос" выдвинул 56 кандидатов, в каждом из шести округов города – от 6 до 12.

Во главе партийного списка - Андрей Курочка, который в случае преодоления партией избирательного барьера гарантированно пройдет в горсовет.

В первую пятерку единого избирательного списка входят: Андрей Дячишин (директор компании "Идея-груп"), Виталий Троць (руководитель юридического отдела ресторанной компании "Холдинг эмоций !ФЕСТ", в которую входят "Криївка", "Львівська майстерня шоколаду", "Львівські пляцки", "Реберня", "Львівська копальня кави", "П’яна вишня", "Театр пива "Правда" и другие), Мария Чижишин (ведущий бухгалтер компании по торговле кормами для животных "Вивера"), Виктория Хрыстенко (руководитель проектов и программ начальной школы "Школа свободных и небезразличных").

Каждый из них также является первым номером в одном из четырех округов.

Остальные два округа возглавляют следующие в общем списке кандидаты Владимир Гаразд (гендиректор жилищно-строительной компании "Ваш дом", принадлежащей "Концерну Галнафтогаз" - оператору сети автозаправок ОККО) и Олекса Возняк (начальник отдела разработки программного обеспечения "Укртелекома").

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в мэры Львова от "Голоса" баллотируется нардеп.

Ранее мы публиковали финальный список 17 кандидатов в мэры Львова на выборы 25 октября. Всего на выборы во Львовский горсовет идут 19 партий.

Например, в депутаты Львова "Слуга народа" отправляет "миссис Украину Вселенную" и сына налоговика. В свою очередь "Евросолидарность" выдвинула в горсовет Львова брата политтехнолога Порошенко и адвоката табачной фабрики. А "Самопомощь" ведет во Львовский горсовет Садового и владельца крупного рынка.

Денежный залог во Львове за выдвижение в мэры и депутаты составлял более 100 тыс. гривен.

Местные выборы-2020 пройдут по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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