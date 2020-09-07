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07 сентября 2020, понедельник, 06:30 3768
Выборы 2020-09-07T06:30:02+03:00
Українські Новини
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

Кира Молчанова
Выборы, Голосование, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Pixabay
Выборы. Фото: Pixabay

В Украине официально началась избирательная кампания местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года. Эти выбору будут проходить по слегка измененным правилам.

О том, как будет проходить процесс, говорится в инфографике на странице Верховной Рады в Facebook.

В частности, 5 сентября, через месяц, будет определено, какой будет избирательная система в зависимости от количества избирателей.

Так, депутатов сельских поселковых и городских советов будут избирать: если более 10 тыс. избирателей – по пропорциональной системе с условно открытыми списками (выдвижение исключительно политическими партиями); менее 10 тыс. – по мажоритарке (самовыдвижение или выдвижение политическими партиями).

Кроме того, выборы сельских, поселковых и городских председателей будут проходить: при наличии более 75 тыс. избирателей – по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто не набрал более 50%); менее 75 тыс. – по мажоритарной системе относительного большинства (в один тур).

Как сообщали Українські Новини, избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

Ранее Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, провести местные выборы на территории которых невозможно.

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