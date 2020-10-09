Брат Тягнибока і звільнена через Гітлера вчителька: кого "Свобода" веде в депутати Львова

Кандидат у мери Львова від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський також очолив список партії на виборах до Львівської міської ради.

Про це свідчить постанова Львівської міської територіальної виборчої комісії про затвердження списку партії, копію якого має у своєму розпорядженні Українські Новини.

Всього в списку "Свободи" 64 кандидати, а очолює його Руслан Кошулинський - депутат Львівської обласної ради від однойменної фракції, глава секретаріату партії, колишній віцеспікер парламенту (2012-2014), який у 2015 році вийшов у другий тур виборів мера Львова з Андрієм Садовим.

В разі якщо Кошулинський не переможе на виборах мера, але "Свобода" подолає виборчий бар'єр до міськради, то він гарантовано стане депутатом.

Інші кандидати розподілені в кількості від 6 до 12 між шістьма округами Львова.

Три кандидати, які очолюють списки партії у своїх округах, включені в першу п'ятірку єдиного виборчого списку: Маркіян Лопачак (нинішній глава фракції "Свобода" у Львівській міськраді, колишній депутат Верховної Ради й експомічник партійного лідера Олега Тягнибока), Любомир Мельничук (голова Львівської міської організації "Свободи", голова її фракції в міськраді попереднього скликання) і Любомира Вовчок (ексдепутат від "Свободи" у Львівській облраді).

Решта округу очолюють Андріан Гутник (нинішній депутат міськради від "Свободи", ексглава наглядової ради Львівського аквапарку "Пляж"), Володимир Гринишин (депутат міськради від "Свободи") і Яромир Семигальський (ексдепутат міськради від "Свободи"), включені в єдиний список під №6, 13 і 18 відповідно.

В першу десятку загального списку і трійку на окрузі увійшли Ірина Шалаковська (ексдепутат міськради від "Свободи", директор українсько-польського підприємства з техобслуговування двигунів "Бонкорса"), Андрій Тягнибок (брат лідера партії, ексдепутат Ради, директор компанії "Лада-органіка" по виробництву квасолі) і Мар'яна Батюк (депутат міськради від "Свободи", учитель історії та заступник директора з виховної роботи однієї зі шкіл Львова, звільнена за комплементарний пост в соцмережах про Адольфа Гітлера в день його народження).

Як повідомляли Українські Новини, Кошулинський - один з 17 кандидатів у мери Львова на виборах 25 жовтня, а до міськради Львова балотуються 19 партій.

Наприклад, "Слуга народу" веде до Львівської міськради "Місис України Всесвіт" і сина податківця, а "Євро солідарність" відправляє до міськради Львова брата політтехнолога Порошенко й адвоката тютюнової фабрики.

Від "Голосу" в депутати у Львові балотуються головний юрист топових ресторанів і забудовник найбільшого бізнес-холдингу, а від "Самопомочі" в депутати Львова йдуть мер Садовий і власник великого ринку.

Нагадаємо, що заставу для кандидатів у мери і депутати у Львові становив понад 100 тис. гривень, а самі вибори-2020 пройдуть за новою системою у зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу.

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