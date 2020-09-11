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11 сентября 2020, пятница, 13:03 93
Выборы 2020-09-11T14:15:03+03:00
Українські Новини
Определен залог для кандидатов на местные выборы: за мэра Киева - 0,5 млн гривен

Определен залог для кандидатов на местные выборы: за мэра Киева - 0,5 млн гривен

Виолетта Чайковская
ЦИК, Залог, Выборы мэра, Местные выборы, Центральная избирательная комиссия, Денежный залог, Выборы мэра Киева, Местные выборы-2020
Деньги. Фото: slovoidilo.ua
Деньги. Фото: slovoidilo.ua

Денежный залог на выборах мэра Киева составит 469 тыс. гривен.

Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Залог для избирательного списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета и для кандидата на должность столичного мэра на выборах 25 октября составит 469 066 гривен.

Для партий-кандидатов в депутаты горсовета и кандидатов в мэры Харькова залог составит 229 117 гривен, Днипра - 164 064 гривны, Одессы - 153 372 гривны, Львова - 131 290 гривен.

Для остальных областных центров залог составляет от 20 тыс. до 126 тыс. гривен в зависимости от количества избирателей: Винница - 65 444, Луцк - 38 175, Житомир - 44 602, Ужгород - 19 985, Запорожье - 125 900, Ивано-Франковск - 44 729, Кропивницкий - 40 096, Николаев - 77 839, Полтава - 53 087, Ривне - 40 226, Сумы - 51 218, Тернополь - 39 745, Херсон - 56 843, Хмельницкий - 49 816, Черкассы - 47 214, Черновцы - 41 204, Чернигов - 47 415.

В свою очередь денежный залог для избирательного списка кандидатов в депутаты областных советов составит от 151,6 тыс. гривен (в Черновицкой области) до 542,8 тыс. (в Днепропетровской)

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы пройдут в октябре по новым правилам.

Несоблюдение городами карантина Зеленский связывает с местными выборами.

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