Жители Львова будут выбирать мэра из 17 кандидатов, а горсовет – из 19 партий

Кроме завершенной регистрации 17 кандидатов в мэры Львова Львовская городская территориальная избирательная комиссия также завершила процесс регистрации кандидатов в депутаты Львовского городского совета, зарегистрировав списки 19 партий.

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь комиссии Марта Стеблецкая.

"19 партий. Постановлений по регистрации больше не будет", - сказала она.

За день до окончания срока регистрации, 28 сентября, горизбирком завершил рассмотрение полученных документов и зарегистрировал списки последних 7 партий: "Украинского демократического альянса за реформы (УДАР) Виталия Кличко", "Гражданской позиции", "Духовной Украины", "Идеи нации", "Конгресса украинских националистов", "Нашего края" и "Украинской республиканской партии".

Ранее были зарегистрированы списки кандидатов в депутаты горсовета от 12 партий: "Голоса", "Европейской солидарности", "Объединения "Самопоміч", "Варты", "Всеукраинского объединения "Свобода", "Силы и чести", "Украинской Галицкой партии", "Всеукраинского объединения "Батьківщина", "Народного Руха", "За майбутнє", "Оппозиционной платформы - За життя" и "Слуги народа".

Согласно предоставленным агентству постановлениям комиссии, "Евросолидарность" ведет на выборы 64 кандидата, а возглавляет партийный список Петр Адамык - нынешний председатель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" во Львовском горсовете, заместитель директора фирмы ресторанных услуг "Британский дом", президент "Федерации регби Львовщины".

"Голос" выдвинул 56 кандидатов, а во главе списка зарегистрирован Андрей Курочка - заместитель руководителя отдела развития религиозной организации Украинский католический университет УГКЦ.

"Самопоміч" зарегистрировала 50 кандидатов, во главе – несменный с 2006 года мэр Львова, который баллотируется на эту должность в четвертый раз, Андрей Садовый.

"Слуга народа" включила в свой список 64 кандидата, а его первый номер – кандидат в мэры Львова Тарас Клефа (внефракционный депутат горсовета, прошедший в него от "Самопомочі", начальник медчасти военно-медицинского клинического центра Западного региона, врач-уролог, заслуженный врач Украины), который на парламентских выборах 2019 года баллотировался в депутаты по округу №118 во Львове от "Самопомочі", но получил только четвертый результат – 9,2%.

"Свобода" составила список партии из 64 кандидатов, во главе – кандидат в мэры, глава секретариата одноименной партии, бывший заместитель председателя Верховной Рады (2012-2014) Руслан Кошулинский, который в 2015 году вышел с Садовым во второй тур мэрской гонки, но проиграл ему с результатом 36,8% голосов против 61,1%.

"Батьківщина" подала партийный список из 64 претендентов, который возглавляет замглавы областной организации партии, бывший депутат Львовского горсовета от нее Наталия Тымчий.

"Гражданская позиция" зарегистрировала на выборы 43 кандидата, первый из них – глава координационного совета партии, депутат Львовского облсовета от нее, экс-депутат двух созывов горсовета Владимир Гирняк, который в 2019 баллотировался в парламент по округу №120 во Львовской области, но стал третьим с результатом 17,86% голосов.

От партии "Варта" зарегистрировано 64 кандидата в депутаты, возглавляет список председатель фракции "Народный контроль" в горсовете Валерий Веремчук.

"Украинская Галицкая партия" составила список из 61 кандидата, первая из которых - кандидат в мэры, депутат Львовского горсовета от одноименной фракции, руководитель проекта развития общин общественной организации "Украинская галицкая ассамблея" Юлия Гвоздович.

От партии "За майбутнє" баллотируются 63 кандидата, во главе - кандидат в мэры от этой партии, председатель фракции "Укроп" в нынешнем созыве Львовского горсовета, экс-помощник депутата Рады Тараса Батенко Игорь Телишевский.

"Удар" ведет на выборы 32 кандидата, первая в списке – кандидат в мэры города, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Национального университета "Львовская политехника", экс-депутат Львовского облсовета от этой партии и экс-депутат парламента от БПП Оксана Юринец, которая в 2019 году проиграла выборы в Раду по округу №117 во Львове с разницей всего в 1 тыс. голосов (нынешнему кандидату в мэры Львова от "Голоса" Ярославу Рущишину), а в 2015 на выборах мэра города стала пятой с результатом 4,4%.

"Духовная Украина" подала список из 53 кандидатов, возглавляет его собственник Галицкого рынка во Львове, экс-депутат горсовета от "Украины Соборной" Юрий Путас.

"Конгресс украинских националистов" зарегистрировал 33 кандидата, первый из них – адвокат, экс-депутат Львовского горсовета от "Нашей Украины" Иван Василишин.

"Народный Рух" идет на выборы с 64 кандидатами, возглавляет список первый замглавы Львовского облсовета Богдан Гагалюк.

"Сила и честь" взяла в партсписок 64 кандидата, а возглавил его директор дивелоперской компании "Моя страна" Владимир Пекар.

"Наш край" включил в избирательный список 31 кандидата в горсовет, первый номер - временно безработная Ирина Гаврылив, которая ранее работала заместителем начальника административного отдела фирмы по аренде имущества "Айпие-Л" львовского рынка "Южный".

"Оппозиционная платформа - За життя" составила список из 31 кандидата, во главе которого - адвокат, бывший помощник депутата Рады Сергея Ларина Михаил Герман.

"Украинская республиканская партия" зарегистрировала на выборы 31 кандидата в депутаты, первый номер в списке – глава правления общественной организации "Союз участников войны с российским оккупантом "Форпост" Роман Семчишин.

В список партии "Идея нации" включены 39 кандидатов, во главе – кандидат в мэры Львова, глава и активист одноименной общественной организации Остап Стахив.

В то же время до 5 октября включительно указанные зарегистрированные лица могут снять свою кандидатуру с выборов путем подачи в ТИК заявления об отказе от баллотирования.

Как сообщали Українські Новини, ранее мы публиковали полный и финальный список кандидатов в мэры Львова на местные выборы 25 октября.

За выдвижение в мэры Львова и депутаты горсовета кандидаты и партии должны были заплатить больше 100 тыс. гривен.

Местные выборы пройдут в октябре 2020 по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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