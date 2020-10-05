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  • Садовый, медийщики и владелец рынка: кто баллотируется в депутаты Львовского горсовета от "Самопомочи"
05 октября 2020, понедельник, 17:06 375
Выборы 2020-10-05T17:06:01+03:00
Українські Новини
Садовый, медийщики и владелец рынка: кто баллотируется в депутаты Львовского горсовета от "Самопомочи"

Садовый, медийщики и владелец рынка: кто баллотируется в депутаты Львовского горсовета от "Самопомочи"

Виолетта Чайковская
Самопомич, Львов, Садовой, Львовский горсовет, Самопомощь, Местные выборы, Объединение
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Українське фото
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Українське фото

Кроме регистрации кандидатом в мэры Львова на местные выборы 25 октября 2020 городской председатель Андрей Садовый возглавил список партии "Объединение "Самопоміч" на выборах во Львовский городской совет.

Об этом свидетельствует постановление Львовской городской территориальной избирательной комиссии об утверждении списка партии, копией которого располагают Українськi Новини.

Всего "Самопоміч" зарегистрировала 50 кандидатов в депутаты горсовета.

Первый номер в списке – несменный с 2006 года мэр Львова, который баллотируется на эту должность в четвертый раз, Андрей Садовый.

В случае преодоления партией избирательного барьера он гарантированно пройдет в горсовет.

Остальные кандидаты  "Самопомочі " в количестве от 6 до 11 баллотируются в одном из шести округов Львова.

После Садового в партийный список включены Виктория Довжик (советница мэра, которая работает в горсовете с 2001 года на руководящих должностях отдела финансового анализа, коммунальных предприятий, управления экономики) и Гнат Герыч (заведующий хирургического отделения коммунальной городской больницы скорой помощи, сын хирурга Игоря Герыча – бывшего начальника управления здравоохранения Львовской ОГА, члена нацсовета здравоохранения при президентстве Виктора Ющенко и доверенного лица Петра Порошенко во Львове на президентских выборах 2014).

В первую пятерку списка также включены Оксана Дыник (нынешний депутат горсовета от "Самопомочі", гендиректор Львовской изоляторной компании) и Владимир Лучишин (исполнительный директор и ведущий телерадиокомпании "Львовская волна").

Все они, кроме Дыник, также являются первыми номерами в одном из округов.

В оставшихся округах первые – Роман Федишин (депутат горсовета от "Самопомочі", собственник самого большого во Львове продуктового рынка "Шувар"), Андрей Закалюк (директор принадлежащего горсовету лицея "Львовский") и Андрей Шевцив (депутат от "Самопомочі", который работает помощником или советником Садового с 2010 – сразу после окончания учебы).

В первую десятку единого партийного списка с ними входят Юлия Хомчин (директор коммунального "Института стратегии культуры") и Прасковья Дворянин (депутат Львовского областного совета, директор информационных проектов телерадиокомпании "Люкс", принадлежащей супруге Садового).

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы писали, кого "Евросолидарность" ведет во Львовский горсовет.

Всего на местные выборы депутатов во Львове идут 19 партий.

Также мы обнародовали полный и финальный список кандидатов в мэры Львова на выборы 25 октября. 

Денежный залог за выдвижение в мэры и депутаты Львова составлял больше 100 тыс. гривен.

Выборы в 2020 пройдут на местах по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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