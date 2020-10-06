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06 октября 2020, вторник, 13:24 747
Выборы 2020-10-06T13:24:13+03:00
Українські Новини
"Миссис Украина Вселенная" и сын налоговика: кого "Слуга народа" во Львове ведет в депутаты

"Миссис Украина Вселенная" и сын налоговика: кого "Слуга народа" во Львове ведет в депутаты

Виолетта Чайковская
Львов, Львовский горсовет, Слуга народа, Местные выборы, Львовский городской совет, Местные выборы-2020
"Слуга народа". Фото: Facebook/Слуга народа

Кандидат в мэры Львова от "Слуги народа" Тарас Клёфа также возглавил список партии на выборах во Львовский городской совет.

Об этом свидетельствует постановление Львовской городской территориальной избирательной комиссии об утверждении списка партии, копией которого располагают Українськi Новини.

Всего "Слуга народа" включила в избирательный список 64 кандидата.

Тарас Клёфа – внефракционный депутат Львовского горсовета, прошедший в него от "Самопомочі"; начальник медчасти военно-медицинского клинического центра Западного региона, врач-уролог, заслуженный врач Украины; на парламентских выборах 2019 года баллотировался в депутаты по округу №118 во Львове от "Самопомочі", но получил четвертый результат – 9,2%.

Если Клёфа не победит на выборах мэра, но "Слуга народа" преодолеет избирательный барьер в горсовет, то он гарантированно станет депутатом.

Остальные кандидаты партии в количестве 10-11  баллотируются в одном из шести округов Львова.

В первую пятерку единого партийного списка включены: Олег Береза (также внефракционный депутат горсовета, который прошел в него от  "Самопомочі", и.о. начальника Службы автодорог во Львовской области, экс-директор коммунального предприятия "Львовавтодор"), Лидия Лукович (собственница кондитерской "Фраєрка"), Владимир Мартынюк (профессор кафедры предпринимательства и экологической экспертизы товаров национального университета "Львовская политехника") и Ирина Чех (начальник отдела Львовской дирекции "Укрпочты").

В то же время, если Береза и Мартынюк возглавляют также избирательные списки в одном из округов, то Лукович и Чех в округах – вторые.

Следующие кандидаты из общего списка партии – первые в одном из округов: Юрий Хомяк (25-летний юрисконсульт юридическо-консалтинговой фирмы "Юридическая лига", сын главы областной организации партии "Наш край", бывшего начальника львовской налоговой инспекции, экс-гендиректора радио "Львовская волна" и сайта "Гал-Інфо"), Андрей Вильчинский (директор отельно-ресторанного комплекса Panorama в центре Львова; аналогичное имя у одного из помощников экс-депутата Рады Владимира Парасюка, избранного по округу во Львовской области) и Игорь Дулын (доцент Института устойчивого развития Львовской политехники, эко-активист, директор холдинга Octо Via Group, владеющего компанией "Украинская мебельная марка" и несколькими ресторанами грузинской кухни "Хинкальня").

Оставшийся округ возглавляет Олег Рудницкий (собственник ряда компаний "Лев", бывший заместитель Львовской областной государственной администрации при президентстве Виктора Януковича, экс-замначальника Министерства внутренних дел во Львовской области), который включен в единый список под №12.

В первую десятку общего списка и в первую тройку на округе включены Ульяна Оксенюк (директор ресторана Delizia, собственница салона свадебных платьев Valeri, семейный юрист, участница конкурса "Миссис Вселенная-2018" от Украины, национальный директор конкурса "Миссис Восточная Европа") и Мария Левко (ответственная группы морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Вооруженных сил).

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы публиковали полный список 17 кандидатов в мэры Львова на выборы 25 октября. 

Всего на выборы депутатов Львова идут 19 партий.

Мы уже писали, кто баллотируется во Львовский горсовет от "Самопомочі", а также о том, кого ведет "Евросолидарность" на выборы депутатов Львова

Залог за выдвижение в мэры и депутаты Львова составлял больше 100 тыс. гривен.

Местные выборы-2020 пройдут по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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