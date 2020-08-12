Притула решил в ПГТ бороться за голоса киевлян, Богдану сожгли его Теслу

Шоумен Сергей Притула решил побороться за кресло киевского мэра. Он пойдет от партии "Голос" из которой недавно сбежал Вакарчук, не просидев и 1 года депутатом в Раде. Притулу уже предупредили, что ему сбежать не удастся.



До выборов Притула хочет провести 20 концертов. Но ни одного в Киеве. Его можно будет увидеть в Жовкве, Залещиках и Теофиполе (это ПГТ в Тернопольской области)



Подпортит нервы Притуле его теща. Суд как раз начал рассматривать дело о ее ДТП – прошлым летом она сдавала назад и сбила мать с 9-летним сыном. Вот это видео. Потерпевшая перенесла несколько операций. Еще одна ей предстоит.

Кстати, теща Притулы также является тещей видного "регионала" Виталия Хомутынника, – специалиста решать вопросы на таможне. Притула и Хомутынник женаты на сестрах и поэтому делят одну тещу на двоих.



Силовики задержали крупного взяточника прямо в киевском ресторане в разгар обеда. По их версии советник директора предприятия госрезерва за 1 млн грн продал предпринимателю документы на право получить из госрезерва 1 300 тонн пшеницы. То есть, попросту украсть. Шоу было веселое – двое в наручниках на полу обеденного зала. Миллион гривен разложен на столе. Вот не понятно дотянет ли дело до суда или силовики продадут по дороге как зерно из госрезерва.



В Киеве сгорела Тесла, которой Зеленский дважды(!) давал интервью, став президентом. Это был автомобиль Андрея Богдана, который до Ермака возглавлял офис президента. Богдан обвинил в поджоге "власти" и пообещал вывести их на чистую воду. После разрыва с Зеленским Богдан стал его изредка критиковать. "Вы превратили абсолютную власть в посмешище", - сказал Богдан Зеленскому через фейсбук.



Если вы решились на отпуск за границей – обратите внимание на новый сервис. В Борисполе и Жулянах можно сдать тест на корону, чтоб не сидеть "под Дией" 14 дней в самоизоляции. Бывалые туристы рекомендуют удостовериться, что результат вашего теста попадет в Центр общественного здоровья, иначе это зря потраченные деньги.



До конца недели будет без осадков. Переменная облачность +22+24.

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