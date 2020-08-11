В Украину пришло похолодание. В среду в Киеве без осадков, +21…+23

В Украину пришла обещанная ранее прохлада. 12 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов, в Ривненской области +20…+25 градусов, в Закарпатье +26…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

11 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине.