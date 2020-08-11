В Украину пришло похолодание. В среду в Киеве без осадков, +21…+23

В Украину пришла обещанная ранее прохлада. 12 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов, в Ривненской области +20…+25 градусов, в Закарпатье +26…+31 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+24 градуса. В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+28 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +25…+31 градус. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус. 11 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки. Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине.