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  • Томиленко на семинаре в Хельсинки рассказал как Зеленский дважды дал "интервью" Tesla и 1 раз – актеру
13 ноября 2019, среда, 16:56 23
СМИ 2019-11-13T16:57:11+02:00
Українські Новини
Томиленко на семинаре в Хельсинки рассказал как Зеленский дважды дал "интервью" Tesla и 1 раз – актеру

Томиленко на семинаре в Хельсинки рассказал как Зеленский дважды дал "интервью" Tesla и 1 раз – актеру

Хельсинки, НСЖУ, Сергей Томиленко, Финский союз журналистов
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

12 ноября председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, выступая на семинаре, организованном в Хельсинки Финским союзом журналистов и фондом Викис при поддержке Европейской Комиссии, обратил внимание коллег на попытки Президента Украины Владимира Зеленского сознательно игнорировать традиционные медиа.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Владимир Зеленский уже дважды "давал интервью" автомобилю Tesla, по случаю 100 дней пребывания "дал интервью" нанятому актеру, сыгравшему роль журналиста, - отметил Сергей Томиленко. - Даже многочасовой пресс-марафон, при том что 300 журналистов задали вопросы, стал еще одним шоу в дополнение к собственным каналам прямого общения с гражданами".

Председатель НСЖУ уточнил, что современные гибридные угрозы требуют адекватного реагирования государства. Но без установления доверия к власти любые идеи изменить информационное законодательства восприниматься критически.

"В Украине устоявшейся практикой является использование властных полномочий не для решения общественных проблем, а для борьбы с оппонентами или критической прессой, - сообщил европейским коллегам Томиленко. - Поэтому НСЖУ не поддерживает "экспресс-режим" по внедрению изменений в информационное законодательства под лозунгами "борьбы с фейками".

"Только благодаря широкой дискуссии должно быть установлено взаимопонимание, и нарабатаны предохранители от возможных притеснений свободы слова", - подчеркнул председатель НСЖУ.

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