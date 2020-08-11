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11 августа 2020, вторник, 13:18 617
Политика 2020-08-11T14:00:02+03:00
Українські Новини
"Бахнули керасинчика в кастрик": Богдан обвинил власти в поджоге его Tesla

"Бахнули керасинчика в кастрик": Богдан обвинил власти в поджоге его Tesla

Виолетта Чайковская
Богдан, Поджог, Поджог автомобиля, Tesla, Андрей Богдан, Tesla Model S
Тесла S. Фото: tesla.com
Тесла S. Фото: tesla.com

Бывший руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского (май 2019 - февраль 2020) Андрей Богдан считает поджог его автомобиля Tesla угрозой от власти.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S... Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти", - написал он.

Богдан акцентировал на том, что авто было сожжено дотла ровно через полгода после того, как он уволился с должности руководителя Офиса.

"Прослеживается определенный символизм... Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах", - написал он.

Богдан намерен найти виновных.

"Дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бахнули керасинчика в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)", - написал он.


Как сообщали Українськi Новини, Богдан задекларировал две Теслы.

Недавно Богдан бросил Теслу посреди дороги, перекрыв движение транспорта.

Владимир Зеленский в одной из Tesla Богдана неоднократно записывал видео-интервью.

После увольнения Богдан и Зеленский "обменялись любезностями" в СМИ.

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