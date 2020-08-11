В аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят ПЦР-тесты на COVID-19. Сколько стоит и когда будет результат

В аэропорту "Борисполь" и аэропорту им. Сикорского "Киев" (бывший "Жуляны") для пассажиров проводят ПЦР-тесты на коргнавирус за 1 500-1 700 гривен, в то время, как ранее в Минздраве рассказали, как правильно подготовиться к сдаче теста на COVID-19. Об этом Українським Новинам сообщили представители аэропортов. В аэропорту "Киев" работает одна лаборатория для проведения ПЦР-тестов; ее пропускная способность – 6 человек в час. Стоимость теста – 1 700 гривен за штуку. В аэропорту "Борисполь" работает 2 лаборатории с пропускной способностью 6 человек в час каждая. Стоимость теста составляет 1 500 гривен\/штука. Лаборатории на территории аэропортов "Борисполь" и "Киев" работают круглосуточно. Результаты теста можно получить на протяжении 6-24 часов (в зависимости от условий, которые установлены лабораторией). Как сообщали Українськi Новини, в июне авиакомпания "Международные авиалинии Украины" установила в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию. Ранее сообщалось о том, что в аэропорту "Львов" пассажиры прилетевшие из других стран могут пройти ПЦР-тест на коронавирус.