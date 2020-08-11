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11 августа 2020, вторник, 18:26 393
Общество 2020-08-11T18:26:55+03:00
Українські Новини
В аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят ПЦР-тесты на COVID-19. Сколько стоит и когда будет результат

В аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят ПЦР-тесты на COVID-19. Сколько стоит и когда будет результат

Елена Новикова
Аэропорт, Коронавирус, Аэропорт Борисполь, Аэропорт Киев, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Тесты на коронавирус в Украине можно сдать в аэропортах
Тесты на коронавирус в Украине можно сдать в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Фото: pixabay

В аэропорту "Борисполь" и аэропорту им. Сикорского "Киев" (бывший "Жуляны") для пассажиров проводят ПЦР-тесты на коргнавирус за 1 500-1 700 гривен, в то время, как ранее в Минздраве рассказали, как правильно подготовиться к сдаче теста на COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аэропортов.

В аэропорту "Киев" работает одна лаборатория для проведения ПЦР-тестов; ее пропускная способность – 6 человек в час.

Стоимость теста – 1 700 гривен за штуку.

В аэропорту "Борисполь" работает 2 лаборатории с пропускной способностью 6 человек в час каждая.

Стоимость теста составляет 1 500 гривен/штука.

Лаборатории на территории аэропортов "Борисполь" и "Киев" работают круглосуточно.

Результаты теста можно получить на протяжении 6-24 часов (в зависимости от условий, которые установлены лабораторией).

Как сообщали Українськi Новини, в июне авиакомпания "Международные авиалинии Украины" установила в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту "Львов" пассажиры прилетевшие из других стран могут пройти ПЦР-тест на коронавирус.

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