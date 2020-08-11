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11 августа 2020, вторник, 10:49 1048
Происшествия 2020-08-11T10:57:13+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве сгорела Tesla Model S. В СМИ говорят, что это была Tesla Богдана

Ночью в Киеве сгорела Tesla Model S. В СМИ говорят, что это была Tesla Богдана

Кира Молчанова
Киев, Пожар, ГосЧС, Tesla, Андрей Богдан, Tesla Model S
Tesla Андрея Богдана. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
Tesla Андрея Богдана. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Автомобиль Tesla Model S сгорел ночью в Днепровском районе в Киеве, а некоторые СМИ узнали в правоохранительных огранах, что владелец авто – экс глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве, передают Українськi Новини.

11 августа в 2:41 в оперативно-координационный центр ГосЧС поступил вызов о том, что во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Юности, 8/2 в Днепровском районе столицы загорелся автомобиль.

На место вызова были направлены спасатели.

Как выяснилось, пожар возник в электромобиле Tesla Model S.

В 3:23 пожар был ликвидирован.

В результате пожара в автомобиле уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна, задние два колеса, частично повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля.

От высокой температуры при пожаре частично повреждено лакокрасочное покрытие припаркованных рядом автомобилей Honda и Mazda.

По данным СМИ, автомобиль принадлежит экс-главе Офиса Президента Андрею Богдану.

В этом автомобиле Президент Владимир Зеленский неоднократно записывал видео-интервью.

Источник Українських Новин в правоохранительниых органах не подтвердил, что сгорел автомобиль Богдана.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан задекларировал наличие 15 объектов недвижимости, среди которых квартира в Словакии, инвестиции в еще 10 квартир в Киеве, 5 автомобилей Tesla и Mercedes-Benz, а также 3 швейцарских наручных часов класса "люкс" и сбережения на 1,4 млн долларов, 0,8 млн евро и 10,6 млн гривен.

после увольнения из Офиса Зеленского Андрей Богдан  возобновил адвокатсткую деятельность.

Кроме того, Андрей Богдан раскритиковал Зеленского, после того как к его другу-застройщику пришло с обысками ГБР.

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