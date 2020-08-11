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11 августа 2020, вторник, 16:21 813 Обновляется
Верховная Рада и партии 2020-08-11T16:47:39+03:00
Українські Новини
"Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Притулу

"Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Притулу

Елена Новикова
Голос, Сергей Притула, мэр Киева, партия
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula

В то время, как в "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук, политическая партия "Голос" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу.

Об этом Притула объявил в ходе выступления на съезде партии во вторник, передают Українськi Новини.

"Я баллотируюсь на пост городского головы Киева", - сказал он.

По словам Притулы, он с удовольствием идет на выборы, потому что идет с командой профессионалов.

Он заявил, что собирается создать историю успешного Киева, и когда станет мэром через год "не сложит мандат".

Главой избирательного штаба "Голоса" определена депутат Верховной Рады Инна Совсун.

Также, по словам главы партии Киры Рудык, в мэры городов от партии будут выдвинуты 15 кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП.

Ранее бывший председатель "Голоса" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.

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