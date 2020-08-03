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03 августа 2020, понедельник, 11:51 561
Общество 2020-08-03T13:45:02+03:00
Українські Новини
На выборах мэра Киева за Сергея Притулу проголосовало бы больше киевлян, чем за Верещук

На выборах мэра Киева за Сергея Притулу проголосовало бы больше киевлян, чем за Верещук

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Сергей Притула, Ирина Верещук, Выборы мэра Киева
КГГА. Фото: КГГА
КГГА. Фото: КГГА

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, который в июне заработал меньше, чем его заместитель, в июле вырос на 3 процентных пункта до 41,7% по сравнению с апрелем, у телеведущего Сергея Притулы -  на 2,5 п. п. до 11,6%, а у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук составляет 9,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос проводился 26-27 июля среди 2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера (предыдущий опрос был проведен 4-7 апреля).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В июле среди тех, кто принял бы участие в выборах мэра Киева и определился с кандидатом, Кличко отдали бы голоса 41,7% респондентов (в апреле – 38,7%), Притуле – 11,6% (в апреле – 9,1%), Верещук – 9,4% (в апреле на третьем месте с 8,8% был депутат Рады Александр Ткаченко, когда "Слуга народа" еще не определилась со своим кандидатом).

9% проголосовали бы за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского (в апреле – 8,2%), 5,4% - за депутата Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (ранее он в опрос не включался), 4,5% - за бывшего председателя Киевгорадминистрации Александра Попова (ранее - 5,2%), 3,5% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Раде Вадима Рабиновича (в апреле его кандидатуры не было в опросе), 3,3% - за бывшего мера Киева Александра Омельченко (ранее - 6,4%).

Еще 2,6% отдали бы голос за экс-депутата Рады от "Свободи" Андрея Ильенко (ранее - 3,7%), 2,1% - за Виталия Нестора от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (ранее его не было в опросе), 2% - за экс-депутата Рады Борислава Березу (ранее - 4,4%), 0,8% - за экс-депутата Михаила Поживанова от "Силы и чести" (ранее не было).

Во втором туре выборов Кличко победил бы у конкурентов: в паре с Притулой с результатом 63% против 21% (в апреле было 48% и 20%), с Верещук – 64% против 22%, с Пальчевским – 67% против 20% (было 49% и 19%), с Гончаренко – 68% против 13%.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу.

Верещук вызвала Кличко на дебаты.

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