На выборах мэра Киева за Сергея Притулу проголосовало бы больше киевлян, чем за Верещук

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, который в июне заработал меньше, чем его заместитель, в июле вырос на 3 процентных пункта до 41,7% по сравнению с апрелем, у телеведущего Сергея Притулы - на 2,5 п. п. до 11,6%, а у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук составляет 9,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос проводился 26-27 июля среди 2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера (предыдущий опрос был проведен 4-7 апреля).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В июле среди тех, кто принял бы участие в выборах мэра Киева и определился с кандидатом, Кличко отдали бы голоса 41,7% респондентов (в апреле – 38,7%), Притуле – 11,6% (в апреле – 9,1%), Верещук – 9,4% (в апреле на третьем месте с 8,8% был депутат Рады Александр Ткаченко, когда "Слуга народа" еще не определилась со своим кандидатом).

9% проголосовали бы за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского (в апреле – 8,2%), 5,4% - за депутата Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (ранее он в опрос не включался), 4,5% - за бывшего председателя Киевгорадминистрации Александра Попова (ранее - 5,2%), 3,5% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Раде Вадима Рабиновича (в апреле его кандидатуры не было в опросе), 3,3% - за бывшего мера Киева Александра Омельченко (ранее - 6,4%).

Еще 2,6% отдали бы голос за экс-депутата Рады от "Свободи" Андрея Ильенко (ранее - 3,7%), 2,1% - за Виталия Нестора от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (ранее его не было в опросе), 2% - за экс-депутата Рады Борислава Березу (ранее - 4,4%), 0,8% - за экс-депутата Михаила Поживанова от "Силы и чести" (ранее не было).

Во втором туре выборов Кличко победил бы у конкурентов: в паре с Притулой с результатом 63% против 21% (в апреле было 48% и 20%), с Верещук – 64% против 22%, с Пальчевским – 67% против 20% (было 49% и 19%), с Гончаренко – 68% против 13%.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу.

Верещук вызвала Кличко на дебаты.