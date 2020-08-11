В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке

Задержание на взятке в миллион.

Задержание на взятке в миллион.

После того, как из-за пропажи зерна из Госрезервана сумму более 800 млн гривен, которые должны были находиться в фонде Госрезерва, и которые якобы съели мыши, завели уголовное дело, правоохранительные органы задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва по подозрению в получении 1 млн гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия.

Задержание подозреваемого на взятке в миллион.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции при участии Офиса генерального прокурора и оперативного сопровождения Службы безопасности Украины задержали подозреваемого.

Установлено, что советник директора одного из государственных предприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

За 1 млн гривен взятки он предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение в склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн.

Взятка за хищение зерна.

При этом пшеница на склад так и не поступила.

В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.

Таким образом подозреваемый должен был предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, которая принадлежит государству и хранится на этом государственном предприятии, на общую сумму около 8 000 000 гривен.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе аудита Государственного агентства резерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.