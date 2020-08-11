Шоумен Притула хочет дать 20 концертов вне Киева

Кандидат на пост мэра Киева от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула в рамках юмористического шоу "Варьяты-шоу" намерен дать 20 концертов до местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Об этом свидетельствует афиша концертной деятельности на странице Притулы, передают Українськi Новини.

Всего до конца 2020 года у юмористической команды запланирован 31 концерт и 1 - на 1 января 2021 года.

При этом 20 из них пройдут до проведения местных выборов 25 октября.

Так, в концертной программе первым указан город Черновцы, где "Варьяты" выступят 28 августа, а концерт в Киеве запланирован на 19 декабря.

При этом согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии №163, избирательная кампания очередных и первых выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартует 5 сентября, результаты должны быть установлены до 6 ноября.

Концертная афиша юмористического шоу "Варьяты". Скриншот: varyaty.com

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.