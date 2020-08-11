Нардеп предупредил Притулу, что сбежать ему как Вакарчуку не удастся

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), комментируя выдвижение политической партией "Голос" телевизионного ведущего Сергея Притулы кандидатом на должность мэра Киева на приближающихся выборах местных органов власти, предупредил Притулу о невозможности досрочного сложения полномочий городского головы.

Об этом народный депутат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дико извиняюсь, предупредите кто-то Притулу, что повторить подвиг Вакарчука и сбежать потом из Киева, приведя туда бесполезных соросят - не получится. Все уже знают цену вашему голосу. Нх такой голос не нужен, проще говоря", - написал Дубинский.

Как сообщали Українські Новини, ранее бывший председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг "Голоса" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.