Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник в наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевших Юрий Сухов. По его словам, дело передано в Дарницкий суд Киева, в ближайшее время состоится подготовительное заседание. Теще Притулы инкриминируется совершение преступления по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Дело было передано в суд несколько недель назад. Также Сухов сообщил, что на этой неделе была проведена очередная операция потерпевшей, а в дальнейшем планируется еще одна. Он подчеркнул, что потерпевшая сторона будет настаивать на реальном наказании для Сопельник. "В обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своей болезни, которая есть в перечне болезней, запрещающих управлять автомобилем, все-равно села за руль и принимала лекарства, которые запрещают садится за руль", - добавил юрист. Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник.