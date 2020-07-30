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30 июля 2020, четверг, 15:38 35
Судебная власть 2020-07-30T15:40:24+03:00
Українські Новини
Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП

Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП

Елена Новикова
ДТП, Наезд, Сергей Притула, ДТП в Киеве, ДТП с ребенком, Лилия Сопельник
Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook
Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник в наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевших Юрий Сухов.

По его словам, дело передано в Дарницкий суд Киева, в ближайшее время состоится подготовительное заседание.

Теще Притулы инкриминируется совершение преступления по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Дело было передано в суд несколько недель назад.

Также Сухов сообщил, что на этой неделе была проведена очередная операция потерпевшей, а в дальнейшем планируется еще одна.

Он подчеркнул, что потерпевшая сторона будет настаивать на реальном наказании для Сопельник.

"В обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своей болезни, которая есть в перечне болезней, запрещающих управлять автомобилем, все-равно села за руль и принимала лекарства, которые запрещают садится за руль", - добавил юрист.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник.

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