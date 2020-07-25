В монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса

В то время, как количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 24 июля по сравнению с предыдущими сутками резко возросло, в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве обнаружили коронавирус. Монастырь закрыли на карантин. Об этом Свято-Феодосиевский монастырь сообщил в Facebook. Отмечается, что в соответствии с карантинными ограничениями посещать монастырь запрещается. Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины. Он расположен на Печерске, возле Киево-Печерской лавры. Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев. Ранее в Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса. Также в начале лета во Флоровском женском монастыре в Киеве была вспышка коронавируса. Киевская городская государственная администрация сняла карантин с Киево-Печерской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря и Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря. Свято-Покровский Голосеевский монастырь был закрыт на карантин начиная с 22 апреля. Ранее Ионинский монастырь закрыли на карантин. 14 апреля стало известно о 3 случаях заболевания коронавирусом в Ионинском монастыре. Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.