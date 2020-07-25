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25 июля 2020, суббота, 17:28 353
Общество 2020-07-25T17:45:01+03:00
Українські Новини
В монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса

В монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса

Надежда Комендантова
Вспышка коронавируса, Коронавирус у монахов, коронавирус в монастыре
Мужской монастырь на Печерске Фото: УПЦ МП
Мужской монастырь на Печерске Фото: УПЦ МП

В то время, как количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 24 июля по сравнению с предыдущими сутками резко возросло, в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве обнаружили коронавирус. Монастырь закрыли на карантин.

Об этом Свято-Феодосиевский монастырь сообщил в Facebook.

Отмечается, что в соответствии с карантинными ограничениями посещать монастырь запрещается.

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины. Он расположен на Печерске, возле Киево-Печерской лавры.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев.

Ранее в Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса.

Также в начале лета во Флоровском женском монастыре в Киеве была вспышка коронавируса.

Киевская городская государственная администрация сняла карантин с Киево-Печерской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря и Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря.

Свято-Покровский Голосеевский монастырь был закрыт на карантин начиная с 22 апреля.

Ранее Ионинский монастырь закрыли на карантин. 14 апреля стало известно о 3 случаях заболевания коронавирусом в Ионинском монастыре.

Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

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