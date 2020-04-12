В Киево-Печерской Лавре умер больной коронавирусом монах, — СМИ

В Киево-Печерской Лавре, где не меньше 26 монахов оказались зараженными COVID-19, от нового коронавируса умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на источники в среде УПЦ (МП).

"Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом", — говорится в сообщении.

Информацию о смерти священнослужителя подтверждает официальный сайт Лавры.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу. До сих пор, по информации СМИ, он находился на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, наместник Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.

Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.



Кроме того, ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху. На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено.

Киево-Печерская лавра (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) будет транслировать пасхальную службу на собственном сайте.