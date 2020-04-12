В Киево-Печерской Лавре умер больной коронавирусом монах, — СМИ

В Киево-Печерской Лавре, где не меньше 26 монахов оказались зараженными COVID-19, от нового коронавируса умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на источники в среде УПЦ (МП). "Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом", — говорится в сообщении. Информацию о смерти священнослужителя подтверждает официальный сайт Лавры. "С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)", — говорится в сообщении. Также стало известно, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу. До сих пор, по информации СМИ, он находился на самоизоляции. Как сообщали Українськi Новини, наместник Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции. Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.Кроме того, ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху. На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено. Киево-Печерская лавра (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) будет транслировать пасхальную службу на собственном сайте.