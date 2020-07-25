В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев

24 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 106 до 63 929, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 590 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 13,7%, количество новых летальных случаев - снизилось на 5%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 24 июля в Украине зарегистрировано 63 929 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 106 новых случаев, выздоровели 611 человек, умерли 19 человек.

Таким образом, 24 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 1 106 против 611.

Количество новых случаев заболевания 24 июля составило 1,7% от общего количества заболевших на 23 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 25 июля составило 26 842 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 702), в Киеве (7 525) и Черновицкой области (5 548).

В Ривненской области зафиксировано 5 542 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 774 случаев, в Ивано-Франковской - 3 937, в Волынской - 3 503, в Киевской - 3 461, в Харьковской - 3 342, в Одесской - 2 846, в Тернопольской - 2 672, в Винницкой - 2 512, в Житомирской - 1 691, в Днепропетровской - 1 317, в Хмельницкой - 1 037 случаев.

897 случаев выявлено в Черкасской области, 842 случая - в Донецкой, 725 случаев - в Запорожской, 690 случаев - в Кировоградской, 690 случаев - в Черниговской, 539 случаев - в Николаевской, 411 случаев - в Сумской, 388 случаев - в Полтавской, 219 случаев - в Херсонской и 119 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, до конца карантина, который ввели в Украине из-за пандемии коронавируса, осталось 38 дней.