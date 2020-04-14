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14 апреля 2020, вторник, 19:57 2885
Общество 2020-04-14T20:09:51+03:00
Українські Новини
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах

Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах

Ярина Вацяк
Религия, Похороны, Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Киево-Печерской Лавре
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком

Вчера, 13 апреля, на монастырском кладбище скита Киево-Печерской Лавры по ул. Ягодной, 27О на окраине Киева состоялись похороны лаврского архимандрита Нектария (Коваленко), который умер от коронавируса в Александровской больнице.

В связи с угрозой заражения коронавирусом люди, которые хоронили архимандрита, были одеты в специальные защитные костюмы, пишет "Главком".

Гроб был закрыт и упакована в специальный защитный полиэтилен, а похороны проходил в закрытом режиме, без верующих, монахов и верхушки Лавры. В то же время в УПЦ МП официально продолжают скрывать, что архимандрит Нектарий (Коваленко) умер от Covid-19. Так, служители храма опровергают распространенную СМИ информацию о том, что архимандрит был заражен коронавирусом - по их версии, причиной смерти 74-летнего Нектария была пневмония, а оба теста на коронавирус дали отрицательный результат.

Скриншот сообщения на сайте ЛаврыСкриншот сообщения на сайте Лавры

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Архимандрит НектарийАрхимандрит Нектарий

Похороны архимандрита Нектария Похороны архимандрита Нектария

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В то же время Людмила Антоненко, главный врач Александровской больницы, где лечился и умер на 74 году жизни архимандрит Нектарий, фактически подтвердила, что этот человек умер именно от коронавируса. "За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", - уточнила она

Также Антоненко сообщила, что в больнице от коронавируса умер еще один 43-летний пациент, им оказался тоже лаврский иеродиакон Наум. "Они (оба пациента) поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ (аппарата искусственной вентиляции легких). Пациент 43 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель", - добавила врач.

Как сообщали Українські Новини, от коронавируса умер 42-летний монах Почаевской лавры.

Тем временем, настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам.

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