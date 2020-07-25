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25 липня 2020, субота, 17:28 5
Суспільство 2020-07-25T18:30:01+03:00
Українські Новини
У монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу

У монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу

Надежда Комендантова
Спалах коронавірусу, Коронавірус у монахів, коронавірус в монастирі
Чоловічий монастир на Печерську Фото: УПЦ МП
Чоловічий монастир на Печерську Фото: УПЦ МП

В той час, як кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) у Києві 24 липня порівняно з попередньою добою різко зросла, у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві виявили коронавірус. Монастир закрили на карантин.

Про це Свято-Феодосіївський монастир повідомив в Facebook.

Наголошується, що згідно з карантинними обмеженнями відвідувати монастир забороняється.

Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України. Він розташований на Печерську, біля Києво-Печерської лаври.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні новий антирекорд по захворюваності коронавірусом. За добу 1 106 випадків.

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