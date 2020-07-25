У монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу

В той час, як кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) у Києві 24 липня порівняно з попередньою добою різко зросла, у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві виявили коронавірус. Монастир закрили на карантин. Про це Свято-Феодосіївський монастир повідомив в Facebook. Наголошується, що згідно з карантинними обмеженнями відвідувати монастир забороняється. Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України. Він розташований на Печерську, біля Києво-Печерської лаври. Як повідомляли Українські Новини, в Україні новий антирекорд по захворюваності коронавірусом. За добу 1 106 випадків.