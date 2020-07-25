У монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу 17:28

Кількість областей, в яких не можна пом'якшувати карантин, за добу зросла на третину 15:56 Інфографіка

Виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів 15:24

Ще один заступник голови НБУ буде звільнений у найближчі дні 14:25