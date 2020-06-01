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01 июня 2020, понедельник, 12:33 55
Общество 2020-06-01T13:15:02+03:00
Українські Новини
Во Флоровском женском монастыре в Киеве – вспышка коронавируса

Во Флоровском женском монастыре в Киеве – вспышка коронавируса

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Подол, коронавирус в Киеве, брифинг Кличко, коронавирус в монастыре, Флоровский монастырь

Пока в Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать, Свято-Вознесенский Флоровский монастырь на Подоле в Киеве закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса, 26 монахинь заболели.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

По его словам, за несколько дней в монастыре выявили коронавирус у 26 служительниц, у 22 из них за последние сутки.

На выходных 8 монахинь госпитализировали.

Монастырь закрыли на карантин, там проводится дезинфекция.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация сняла карантин с Киево-Печерской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря и Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря.

Свято-Покровский Голосеевский монастырь был закрыт на карантин начиная с 22 апреля.

Ранее Ионинский монастырь закрыли на карантин. 14 апреля стало известно о 3 случаях заболевания коронавирусом в Ионинском монастыре.

Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

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