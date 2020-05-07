Со Свято-Покровского Голосеевского монастыря сняли карантин

Киевская городская государственная администрация сняла карантин со Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря, который был закрыт с 22 апреля из-за вспышки коронавируса.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Кличко заявил, что в Киеве на карантин закрыты 2 общежития и 2 монастыря, а пресс-служба в релизе указала какие именно.

"В столице на карантин сегодня закрыты два общежития, Киево-Печерская Лавра и Ионинский монастырь", - отмечается в релизе.

Также мэр добавил, что спасатели и дальше продолжают специальную дезинфекцию помещений и зданий столицы, где были обнаружены вспышки заболеваний коронавирусом.

Он напомнил, что учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин.

Как сообщали Українськi Новини, Свято-Покровский Голосеевский монастырь был закрыт на карантин начиная с 22 апреля.

Он был введен из-за 12 случаев заболевания коронавирусом.



Ранее Ионинский монастырь закрыли на карантин. 14 апреля стало известно о 3 случаях заболевания коронавирусом в Ионинском монастыре.