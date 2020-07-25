подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше всего
25 июля 2020, суббота, 11:35 693 Инфографика
Медицина 2020-07-25T11:55:33+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше вс

В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше всего

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киеве по данным на 25 июля. Фото: pixabay
Коронавирус в Киеве по данным на 25 июля. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 24 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 129 человек до 7 525.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки еще на 129 человек. На сегодня в столице уже 7 525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Согласно сообщению, заболели 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет и 4 девочки от 1 года до 17 лет.

Также заболели 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет и четверо мальчиков от 6 до 15 лет.

Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 человек, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровел 81 человек, всего коронавирус преодолели 2 748 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22, в Соломенском - 18, в Печерском и Голосеевском районах - по 16 случаев", - подчеркнул Кличко.

Распространение коронавируса в Киеве по данным на 25 июля. Инфографика: КГГАРаспространение коронавируса в Киеве по данным на 25 июля. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, до конца карантина, который ввели в Украине из-за пандемии коронавируса, осталось 38 дней.

Ранее сообщалось о том, что с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса Covid-19 Распространение коронавируса коронавирус в Киеве Выздоровление от коронавируса

В Украине новый антирекорд по заболеваемости корон...
В Острожской психбольнице вспышка коронавируса. Ин...
В Киевской области второй день подряд растет колич...
В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда ...
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше всего
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев
Новости
В Киевской области после падения начала расти заболеваемость коронавирусом. За сутки заболели 3 ребенка 13:14
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше всего 11:35 Инфографика
Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах 11:00 Инфографика
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев 10:57
Здание КГГА подсветили сине-желтыми цветами в честь 30 годовщины поднятия украинского флага. Фото: КГГА
Здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами. Как это было 10:35
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений 14:46
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины 20:37
На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу, - СМИ 18:39
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
больше новостей
Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok