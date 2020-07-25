В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше всего

В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе болеют больше вс

Коронавирус в Киеве по данным на 25 июля. Фото: pixabay

Коронавирус в Киеве по данным на 25 июля. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 24 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 129 человек до 7 525.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки еще на 129 человек. На сегодня в столице уже 7 525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Согласно сообщению, заболели 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет и 4 девочки от 1 года до 17 лет.

Также заболели 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет и четверо мальчиков от 6 до 15 лет.

Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 человек, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровел 81 человек, всего коронавирус преодолели 2 748 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22, в Соломенском - 18, в Печерском и Голосеевском районах - по 16 случаев", - подчеркнул Кличко.

Распространение коронавируса в Киеве по данным на 25 июля. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, до конца карантина, который ввели в Украине из-за пандемии коронавируса, осталось 38 дней.